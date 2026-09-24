Po tom, ako prvý privolaný vodič vôben nedorazil a zrušil jazdu, druhý ho namiesto pred autoservis vyhodil priamo na vyťaženej štvorprúdovej ceste bez chodníka.
Známy spisovateľ a publicista Arpád Soltész sa na sociálnej sieti podelil o mrazivú skúsenosť so službou Bolt. Namierené mal do autoservisu na Panónskej ceste v Bratislave. Jeho prvý pokus o odvoz zlyhal potom, čo vodič netrafil adresu vyzdvihnutia, neodpovedal na správy, nedalo sa mu dovolať a napokon jazdu svojvoľne zrušil. Skutočný incident však nastal až pri druhom odvoze. Šofér síce na miesto dorazil, no namiesto pred vchod autoservisu mu zastavil z opačnej strany, priamo na vyťaženej štvorprúdovej ceste bez chodníka.
Keď Soltész zistil, že sa na miesto nedostane a vodič odmietol pokračovať k vchodu, znechutene vystúpil, pričom silnejšie tresol dverami. To šoféra okamžite rozzúrilo. Z auta vyskočil, rozbehol sa za spisovateľom a začal po ňom, údajne v srbčine, kričať vulgarizmy.
Soltész rýchlo prešiel približne 30 metrov do bezpečia budovy autoservisu a pred agresívnym muža sa schoval. Spisovateľ neskôr na sociálnej sieti zverejnil otázku, či je takýto prístup bežný, keďže dve zlyhania v rade považuje za symptóm fungovania služby.
Bolt: Situáciu preverujeme
Hovorca taxislužby Bolt Jan Huk pre Refresher potvrdil, že situáciu spoločnosť preverí. Akýkoľvek konflikt či agresívne správanie voči cestujúcim razantne odsúdil. Pripomenul však, že vodiči nie sú priamymi zamestnancami Boltu, ale samostane podnikajúcimi partnermi pripojenými na platformu.
Spoločnosť prisľúbila, že prípad po nahlásení hĺbkovo preverí. Ak sa pochybenie či agresia potvrdia, šoférovi hrozí dočasná alebo trvalá blokácia účtu (suspendácia). Platforma zároveň deklarovala ochotu spolupracovať s políciou, ak sa dotyčný cestujúci rozhodne podať trestné oznámenie. Zároveň dodala, že kvôli pravidlám GDPR nemôže detaily o trestoch konkrétnych vodičov zverejňovať.