Cestovanie MHD a autobusmi má výrazne zlacnieť: Štát ponúka mestám a krajom milióny na zľavy lístkov
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Daniel Zbudila
dnes 25. septembra 2026 o 6:33
Čas čítania 0:41

Cestovanie MHD a autobusmi má výrazne zlacnieť: Štát ponúka mestám a krajom milióny na zľavy lístkov

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Cestovanie MHD a autobusmi má výrazne zlacnieť: Štát ponúka mestám a krajom milióny na zľavy lístkov
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Cestovanie hromadnou dopravou na Slovensku by mohlo byť už čoskoro pre peniaženky oveľa výhodnejšie.

Vláda SR chystá iniciatívu na podporu verejnej dopravy, ktorá by mohla zásadne znížiť denné výdavky cestujúcich. Štát plánuje spustiť rokovania so županmi samosprávnych krajov aj s primátormi slovenských miest o poskytnutí špeciálnych dotácií. Financie majú smerovať do všetkých ôsmich žúp s jednoznačným cieľom – znížiť ceny cestovných lístkov v prímestských autobusových linkách o 30 percent, uvádza tnlive.sk.

MHD o polovicu lacnejšia

Výrazné zlacnenie by mali pocítiť aj obyvatelia a návštevníci väčších miest. Samosprávam štát ponúka finančnú kompenzáciu za podmienky, že na základnom cestovnom v autobusoch, trolejbusoch či električkách skrešú ceny pre ľudí o rovných 50 percent. Hlavným cieľom tejto stratégie je odbremeniť prehustenú cestnú sieť a vytvoriť finančnú motiváciu pre vodičov, aby osobné automobily vymenili za ekologickejšiu hromadnú dopravu.

Štyria z desiatich Slovákov hromadnú dopravu ignorujú

Potrebu takejto reformy podčiarkujú aj najnovšie štatistické údaje. Podľa nedávnych dát Európskeho štatistického úradu (Eurostat) až 42 percent obyvateľov Slovenska zásadne nevyužíva žiaden druh hromadnej dopravy – či už ide o autobusy, vlaky, trolejbusy alebo električky. Zavedenie výrazných zliav tak má byť pre verejnosť kľúčovým impulzom, ako tento dlhodobý trend zmeniť.

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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