V rozhovore naznačil odchod poslanca Petra Slyška z klubu Hlasu a nevylúčil založenie vlastnej politickej strany.
Odchádzajúci minister životného prostredia Tomáš Taraba prišiel s varovaním pre vládnu koalíciu. V rozhovore pre Denník N vyhlásil, že vládny tábor v parlamente už čoskoro príde o svoju väčšinu a bude disponovať menej ako 77 hlasmi. Hoci nešpecifikoval, s kým plánuje v budúcnosti spolupracovať, zdôraznil, že jeho cieľom nie je vyvolávať chaos. Taraba zároveň otvorene naznačil, že poslanecký klub strany Hlas-SD opustí poslanec Peter Slyško, ktorý mal svoj odchod oznámiť spolustraníkom priamo na klubovom stretnutí.
Taraba zvažuje vlastný projekt
Otázka hlasovania Petra Slyška vyvolala v koalícii napätie. Poslanec Roman Michelko (SNS) tvrdil, že ho kolega Róbert Puci uistil o Slyškovej stabilnej podpore pre koalíciu. Samotný Slyško však reagoval na sociálnej sieti a poslancovi za SNS odmietavo odkázal, aby zaňho nerozprával a nevravel, ako bude v parlamente hlasovať. Samotný Tomáš Taraba dodal, že v priebehu dvoch až troch týždňov definitívne oznámi, či založí novú politickú stranu.
Pochybenia pri zonácii parkov
Medzi svoje kľúčové priority vo volebnom roku zaraďuje Taraba ochranu štátneho rozpočtu. Navrhuje výrazné kresanie štátneho aparátu – chcel by zrušiť Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR a znížiť počet štátnych tajomníkov aj podpredsedov parlamentu na maximálne dvoch.
Vyjadril sa aj ku svojmu materskému rezortu životného prostredia. Audit zonácie národných parkov podľa neho odhalil závažné pochybenia, ktoré už preveruje polícia. Keďže mal túto oblasť na starosti štátny tajomník Filip Kuffa, Taraba ho považuje za nevhodného kandidáta a odmieta ho ako svojho nástupcu na stoličke ministra.