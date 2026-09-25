Žena brala drogy aj počas tehotenstva a pred súdom sa bránila absurdným tvrdením, že netušila, že zdrogovaná nesmie dojčiť.
Prípad z Českej republiky sa dočkal definitívneho súdneho verdiktu. Vrchný súd v Prahe potvrdil osemročný trest väzenia pre ženu, ktorej trojmesačná dcérka zomrela na zlyhanie organizmu v dôsledku kontaminácie materského mlieka metamfetamínom (pervitínom). Odvolací súd tým definitívne zamietol požiadavky oboch strán – štátneho zástupcu, ktorý požadoval prísnejší trest, ako aj obhajoby, ktorá spochybňovala priamu príčinu smrti, píše iDnes.cz.
Vraj netušila, že zdrogovaná nemôže dojčiť
Žena žila so svojím malým bábätkom v azylovom dome a nebezpečné omamné látky užívala dlhodobo – vrátane celého obdobia tehotenstva. Pred súdom sa snažila brániť bizarným tvrdením, že nevedela o rizikách dojčenia pod vplyvom pervitínu.
Obhajoba sa na poslednú chvíľu pokúšala vyžiadať si nový znalecký posudok a tvrdila, že drogy v mlieku nemuseli byť jedinou príčinou úmrtia dieťaťa. Súd však odvolanie vyhodnotil ako neopodstatnené a prvostupňový osemročný trest zostáva v platnosti.