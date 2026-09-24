Zákaz akreditácií, ktorý prezident zavedol len pred pár dňami, je podľa súdu pravdepodobne v rozpore s americkou ústavou.
Prezident USA Donald Trump utŕžil na súde porážku. Americký federálny sudca vo štvrtokydal nariadenie, podľa ktorého musí Biely dom okamžite obnoviť novinárske akreditácie a prístup pre štáby televízií CNN, MS NOW a magazínu Politico.
Súd vyhovel spoločnej žalobe dotknutých médií a konštatoval, že radikálny zákaz, ktorý Trump zaviedol koncom minulého týždňa pod zámienkou šírenia nepravdivých správ, je s vysokou pravdepodobnosťou v priamom rozpore s americkou ústavou. Sám Trump pritom už skôr naznačil, že sa rozhodnutiu súdu podvolí.
Národná bezpečnosť či výsada?
Ministerstvo spravodlivosti USA sa ešte v utorok večer pokúsilo žalobu zrušiť. Vo svojej obhajobe tvrdilo, že prístup novinárov do prezidentského sídla nie je ústavným právom, ale len „výsadou“. Rezort argumentoval aj národnou bezpečnosťou – televízie vraj informovaním o vojne v Iráne či stavbe novej tanečnej sály v Bielom dome ohrozili záujmy štátu. Sudca však tieto dôvody zmietol zo stola.
Štart vlastnej Trump TV
Prezidentský zákaz vyvolal v amerických médiách vlnu solidarity. Pätica najväčších televíznych staníc (ABC, CBS, CNN, Fox a NBC) v pondelok na protest pozastavila spoločné vysielacie zdieľanie správ z Bieleho domu. Americká administratíva na tento bojkot zareagovala po svojom – spustila vlastný 24-hodinový internetový streamovací kanál Trump TV, ktorý nepretržite vysiela prejavy prezidenta, oznamy jeho kabinetu a propagáciu vlády.