Kľúčovú železničnú trasu medzi Prešovom a Košicami čaká veľká výluka. Cestujúci presadnú do autobusov
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Daniel Zbudila
dnes 26. septembra 2026 o 11:20
Čas čítania 0:43

Kľúčovú železničnú trasu medzi Prešovom a Košicami čaká veľká výluka. Cestujúci presadnú do autobusov

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Kľúčovú železničnú trasu medzi Prešovom a Košicami čaká veľká výluka. Cestujúci presadnú do autobusov
Zdroj: TASR - Roman Hanc

Železnice však upokojujú, že hoci sa obmedzenia dotknú mnohých spojov, celá trať úplne uzatvorená nebude.

Ak na denné dochádzanie či presuny využívaš vlakovú dopravu na východe Slovenska, od budúceho týždňa sa priprav na zmeny. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ohlásili rekonštrukčné práce, ktoré si vyžiadajú nasadenie náhradnej autobusovej dopravy. Výluka odštartuje v pondelok (28. septembra) presne o 8:10 ráno a potrvá nepretržite až do štvrtka (1. októbra) do 16:55.

Kadiaľ vlaky neprejdú?

Ako pre portál tnlive.sk vysvetlila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, toto obmedzenie neznamená úplné odrezanie koľajového spojenia medzi oboma krajskými mestami. Nepretržitá výluka sa týka iba špecifického úseku, a to konkrétne Drienovská Nová Ves – Ličartovce – Kysak.

Hlavným dôvodom tejto odstávky je nevyhnutná údržba a oprava železničného zvršku. Tieto kroky majú do budúcna garantovať bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu prevádzku vlakov v danej lokalite.

Autobusom priamo z Prešova až do Košíc

Aby železničiari zmiernili komplikácie, dopravca zaviedol špeciálne opatrenia priamo pre cestujúcich na tejto frekventovanej linke. Aj keď sa výluka týka len časti trate, niektoré spoje náhradnej autobusovej dopravy budú pre uľahčenie situácie vypravené už priamo z Prešova a potiahnu to až do Košíc. Lániková však opätovne zdôraznila, že to neznamená plošné uzavretie celej železničnej trasy spájajúcej tieto dve mestá.

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Náhľadový obrázok: TASR/Henrich Mišovič
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