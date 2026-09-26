Spojená banka však bude ešte niekoľko mesiacov pôsobiť pod dvomi značkami.
Od 1. novembra tohto roka dôjde k právnemu zlúčeniu 365.bank s ČSOB. Týmto krokom prejdú všetky aktivity 365.bank na ČSOB a už nebude fungovať ako samostatná právnická osoba. Spojená banka však bude ešte niekoľko mesiacov pôsobiť pod dvomi značkami, a to až do momentu migrácie klientov 365.bank na systémy ČSOB v priebehu roka 2027. Informovala o tom v stredu hovorkyňa ČSOB Zuzana Fečová.
„V praxi to znamená, že od 1. novembra 2026 sa všetci klienti a klientky 365.bank vrátane klientov z portfólia Poštovej banky automaticky stanú klientmi ČSOB, no z pohľadu využívania služieb sa pre nich nič nemení. Aj naďalej môžu využívať svoje elektronické bankovníctvo, karty, bankomaty a pobočky tak, ako sú zvyknutí,“ priblížila hovorkyňa.
Značka Poštová banka zostane podľa nej zachovaná aj po právnom zlúčení a bude fungovať ako organizačná zložka ČSOB. Právne zlúčenie sa jej klientov nedotkne a svoje produkty a služby budú môcť využívať bez obmedzení ako doteraz. „Technická integrácia Poštovej banky sa v súčasnosti predpokladá v priebehu roka 2027. Poštová banka bude dovtedy fungovať samostatne a jej klienti budú o všetkých budúcich zmenách informovaní s dostatočným predstihom,“ avizovala Fečová.
Nová spojená banka bude mať 1,4 milióna klientov a mala by dosiahnuť približne 20-percentný trhový podiel v oblasti retailových úverov a hypoték. Spojenie podľa hovorkyne kombinuje silnú trhovú pozíciu ČSOB s digitálnym prístupom 365.bank a jej distribučnou sieťou, vrátane dlhoročnej spolupráce so Slovenskou poštou a viac ako 1300 predajnými miestami po celom Slovensku.