Dobrá správa pre všetkých slovenských motoristov.
Slovenskí vodiči si môžu aspoň v jednom smere vydýchnuť. Poplatky za využívanie diaľnic a rýchlostných ciest sa v nasledujúcom kalendárnom roku posúvať nahor nebudú. Oficiálne to prostredníctvom sociálnych sietí potvrdil priamo minister dopravy Jozef Ráž. Pre motoristov to znamená, že v roku 2027 zaplatia za všetky typy elektronických známok navlas rovnakú sumu ako v súčasnosti.
Ušetrené peniaze kvôli drahej nafte
Rozhodnutie nezvyšovať ceny prišlo ako reakcia na finančný tlak, ktorému šoféri momentálne čelia pri tankovaní. „Vidíme, čo sa deje na pumpách,“ odkázal Ráž verejnosti. Šéf rezortu dopravy zdôraznil, že vodiči majú v súčasnej ekonomickej situácii už aj tak dosť iných vysokých nákladov, a ministerstvo nemá najmenší záujem im situáciu ešte viac sťažovať drahším mýtom.
Prehľad cien pre rok 2027
Keďže cenník sa tentoraz prepisovať nebude, poplatky zostávajú zafixované na známych hodnotách. Ak si kupuješ klasickú kalendárnu ročnú alebo 365-dňovú známku, priprav si 90 eur. Pre občasných cestovateľov zostáva v ponuke 30-dňová verzia za 17,10 eura, 10-dňová známka za 10,80 eura a najnovší prírastok – jednodňová známka – ťa vyjde na 8,10 eura.
Tento krok je príjemnou zmenou oproti nedávnej minulosti. Posledný veľký cenový šok totiž motoristi zažili pri známkach na rok 2025. V rámci prísnych opatrení na konsolidáciu verejných financií vtedy cena najobľúbenejšej 365-dňovej známky vystrelila nahor skokovo až o 30 eur.