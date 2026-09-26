NASA tento úkaz zaradila medzi hlavné astronomické udalosti tohto mesiaca.
V sobotu, 26. septembra, budeme môcť na oblohe pozorovať unikátny spln, známy ako Žatevný alebo Úrodný mesiac. Okolo jesennej rovnodennosti Mesiac vychádza v nezvyčajne krátkych časových rozostupoch a počas večera sa zároveň priblíži k Saturnu. Neptún sa v rovnakom období ocitne v opozícii, na jeho pozorovanie však bude potrebný ďalekohľad, informujú Noviny.sk.
NASA tento úkaz zaradila medzi hlavné astronomické udalosti tohto mesiaca. Na Slovensku nastane spln o 18:49. Na pozorovanie Žatevného mesiaca však nemusíš čakať až dovtedy. Najzaujímavejšia bude chvíľa, keď sa Mesiac začne vynárať nad východným obzorom. V Bratislave by mal podľa astronomických výpočtov vyjsť približne o 18:20, presný čas sa však môže mierne líšiť v závislosti od konkrétnej lokality na Slovensku.
Čas východu Mesiaca sa počas väčšiny roka každý deň posúva približne o 50 minút. V období jesennej rovnodennosti sa tento rozdiel skracuje a vychádza približne v rovnakom čase. Portál iMeteo zároveň vysvetľuje, že s týmto javom súvisí aj jeho pomenovanie. Našim predkom totiž poskytoval prirodzené svetlo po západe Slnka a predĺžil čas, počas ktorého mohli pracovať na poliach.