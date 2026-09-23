Vláda chce opatrenie každý mesiac prehodnocovať a rozhodovať o jeho ďalšom pokračovaní.
Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50 % na mesiac. Informoval o tom v stredu po rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že toto opatrenie budú mesačne prehodnocovať. Vláda v stredu schválila návrh Ministerstva dopravy (MD) SR na dočasnú úpravu cestovného v železničnej osobnej doprave realizovanej vo verejnom záujme.
Na bezplatnej preprave vlakmi pre študentov a dôchodcov sa nič nemení. „Kategóriám ľudí, ktorí platia vo vlaku, sa zníži cestovné v druhej triede o 50 %. Stojí nás to približne šesť miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20 až 30 miliónov eur do spotrebných daní alebo DPH,“ povedal Fico.
Na rokovaní vlády sa k tomuto návrhu zúčastnili aj predsedovia Bratislavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. „Dohodli sme sa, že sme pripravení im zaplatiť mesačne tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. Ak samosprávny kraj dáva okolo 30 miliónov eur ročne a dotuje autobusovú dopravu vo svojom kraji, mesačne je to 2,5 až 2,6 milióna eur. Z toho im dáme tretinu a očakávame, že znížia cestovné o 30 %,“ priblížil premiér.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má za úlohu všetko pripraviť tak, aby tento návrh mohli schváliť na výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci 30. septembra.
Vláda chce tiež podľa Fica ponúknuť krajským mestám mesačnú dotáciu tak, aby mohli znížiť cestovné v mestskej hromadnej doprave na polovicu. Aj to je úloha pre ministra dopravy.