Čo sa s úverom stane ďalej, závisí najmä od toho, či ho zosnulý splácal sám, alebo mal na zmluve spoludlžníka
Základné pravidlo pri úmrtiach hovorí jasne – hypotéka smrťou jej majiteľa nezaniká. Ďalší osud úveru a splátok sa odvíja od toho, či na úverovej zmluve figuroval zosnulý človek úplne sám, alebo mal k sebe aj spoludlžníka (najčastejšie manžela či partnera).
Banka môže splátky dočasne zmraziť
Ak bol zosnulý človek na hypotéku sám a bol jediným dlžníkom, banka zakročí. Ako vysvetlila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková, v takomto prípade banka pozastaví splácanie a preruší generovanie splátok až na 24 mesiacov, prípadne počká na oficiálne doručenie rozhodnutia o dedičstve.
Pozor, toto zmrazenie neznamená, že ti banka dlh odpustila. Potenciálni dedičia môžu úver priebežne splácať aj počas tohto obdobia dobrovoľným posielaním peňazí na úverový účet. S bankou si však treba vopred ujasniť, ako sa počas pauzy narába s úrokmi.
Spoludlžník si pauzu zobrať nemôže
Úplne iná situácia nastáva, ak mal úver spoludlžníka. Cesnaková upozorňuje, že v tomto scenári sa úročenie ani splácanie nezastavuje. Pozostalý partner nemôže len tak prestať platiť a čakať, kým sa vyrieši dedičské konanie. Povinnosť uhrádzať splátky mu vyplýva priamo z podpísanej úverovej zmluvy, a to bez ohľadu na to, či bude po zosnulom vôbec niečo dediť.
Zdedíš dlhy v plnej výške?
Dôležitým faktom je, že deti či partner sa nestávajú dlžníkmi len preto, že sú rodinnými príslušníkmi zosnulého. Ak však prijmú dedičstvo, spolu s majetkom na nich prechádza aj zodpovednosť za jeho dlhy. Notárka Martina Kostalíková však pripomína kľúčovú vec – dedič zodpovedá za dlhy maximálne do výšky hodnoty majetku, ktorý reálne zdedil, takže sa nemusí báť, že ho úver zruinuje nad rámec dedičstva.
Záchranou je životná poistka
Celú túto náročnú situáciu dokáže radikálne zjednodušiť poistenie úveru pre prípad smrti. Ak ho zosnulý mal, rodina by mala čo najrýchlejšie kontaktovať banku a priniesť úmrtný list. Banka, v tomto prípade Slovenská sporiteľňa, následne posunie informáciu poisťovni. Tá preverí, či boli splnené poistné podmienky, a ak je všetko v poriadku, pošle peniaze priamo na doplatenie zostatku úveru.