Ceny nafty vyskočili na absolútne historické maximum od začiatku meraní v roku 2009 a benzín je najdrahší od leta 2022.
Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach opäť prudko vzrástli a trhajú nelichotivé rekordy. Podľa údajov Štatistického úradu SR za týždeň do 20. septembra dosiahla cena nafty 1,95 eura za liter, čo predstavuje absolútne maximum od roku 2009, odkedy sa priemerné ceny sledujú.
Medziročne tak motoristi za naftu platia až o tretinu viac. Pozadu nezostáva ani benzín Natural 95, ktorý zdražel už piaty týždeň po sebe na 1,853 eura za liter – ide o najvyššiu sumu od leta 2022 a medziročný nárast o 21 %. Napriek tomu zostávajú obe palivá na Slovensku o 11 až 12 percent lacnejšie v porovnaní s priemerom Európskej únie.
Fico dane nezníži, štát zlacní lístky na vlak
Na prudké zdražovanie reagoval aj premiér Robert Fico, ktorý však jednoznačne vylúčil zníženie daní na palivá. Namiesto toho oznámil plánovanú reguláciu marží maloobchodných predajcov, no zároveň otvorene priznal, že toto opatrenie ďalšie zdražovanie na stojanoch nezastaví. Vláda sa rozhodla situáciu kompenzovať aspoň v oblasti verejnej dopravy – schválila návrh na dočasné zníženie cien cestovného na železnici o polovicu, ktoré vstúpi do platnosti od októbra.
Čo ženie ceny ropy nahor?
Za nepriaznivým vývojom na svetových trhoch s ropou a palivami stoja podľa Denníka N najmä pretrvávajúce vojenské konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine. Trhy navyše znervózňujú obavy z ďalších možných obmedzení dodávok ropy, pričom najnovšie neistotu na trhu zvyšujú aj potenciálne výpadky a limity z USA.