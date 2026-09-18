Zariadenie malo podľa envirorezortu ročne zhodnocovať približne 130-tisíc ton odpadu.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince, ktorá mala zhodnocovať 130 000 ton odpadu ročne. TASR o tom informoval odbor komunikácie envirorezortu.
Taraba tvrdí, že Slovensko potrebuje nové zariadenia na energetické využitie odpadu, nemali by však podľa neho vznikať pri kúpeľných mestách. Za vhodnejšie považuje priemyselné areály či priestory bývalých chemických fabrík.
Minister zároveň poukázal na to, že celý Krupinský okres vyprodukuje iba približne dve percentá odpadu z plánovanej ročnej kapacity zariadenia. Projekt za približne 120 miliónov eur odmietali aj obyvatelia, obec Hontianske Tesáre a okolité samosprávy vrátane Dudiniec.