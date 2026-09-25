Kontroverzný projekt na spracovanie odpadu v hlavnom meste sa posúva do ďalšej fázy.
Projekt výstavby Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v areáli bratislavskej rafinérie Slovnaft získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).
V piatok to vyhlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že preverili prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu a potvrdili ho. Minister podotkol, že Slovnaft nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať.
Nové zariadenie má ročne spracovať až 220-tisíc ton nerecyklovateľného komunálneho aj priemyselného odpadu, z ktorého vyrobí teplo a elektrinu pre hlavné mesto. Šéf envirorezortu síce projekt odobril, no zdôraznil, že na rafinériu uvalil 70 mimoriadne prísnych požiadaviek. Trvá na tom, že nová stavba musí celkovo znížiť emisie v Bratislave a definitívne odstaviť zastaranú spaľovňu ropných kalov zo 70. rokov.
„Plne si za prvostupňovým rozhodnutím, ako som ho zanalyzoval, stojím. Platí, že Slovnaft nemôže dovážať absolútne žiaden odpad z okolitých štátov. Platí to, že primárne musí byť využívaná železničná doprava,“ vyhlásil Taraba.
Slovnaft hovorí o teple pre mesto, opozícia a ekológovia zúria
Samotná rafinéria projekt bráni a poukazuje na to, že od roku 2035 bude skládkovanie výrazne obmedzené. Podľa hovorkyne Slovnaftu Lucie Čorbovej využijú odpad ako lokálny zdroj energie namiesto toho, aby hnil na skládkach.
Proti zámeru sa však zdvihla masívna vlna odporu. Nesúhlas vyjadrilo vedenie hlavného mesta Bratislavy, okolitých obcí (ako Rovinka) a odvolanie proti rozhodnutiu podali aj aktivisti z Greenpeace Slovensko či opozičné strany PS a Demokrati.