Do volebných miestností môžu prísť aj cudzinci a tí aktívnejší môžu dokonca sami kandidovať na primátorov či županov.
V sobotu 24. októbra 2026 sa na celom území Slovenska uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. Voliči si v jediný deň vyberú svojich nových starostov, primátorov, županov a poslancov do zastupiteľstiev. Špecifikom tohto typu hlasovania je, že rozhodovacie právo nemajú výhradne občanom SR, ale aj cudzinci, ktorí na Slovensku dlhodobo žijú a spĺňajú zákonné kritériá.
Kľúčový je trvalý pobyt, nie štátne občianstvo
Právo odovzdať svoj hlas má každý cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši plnoletosť (18 rokov) a má oficiálne nahlásený trvalý pobyt v príslušnej obci, meste či samosprávnom kraji. Volebný zákon pritom nerozlišuje, či ide o občanov z iných krajín Európskej únie alebo o obyvateľov zo štátov mimo EÚ – rozhodujúcim podkladom je výhradne trvalé bydlisko. Rovnaké podmienky sa vzťahujú aj na kandidatúru, čo znamená, že cudzinec s trvalým pobytom môže na Slovensku priamo uchádzať o kreslo poslanca, starostu či župana.
Aké doklady treba priniesť okrskovej komisii?
Kým občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť klasickým občianskym preukazom, od cudzinca zákon vyžaduje jeho oficiálny doklad o pobyte pre cudzinca. Práve na základe tohto dokumentu ho volebná komisia overí v zozname voličov. Pokiaľ by sa stalo, že oprávnený cudzinec v zozname z nejakého dôvodu nefiguruje, komisia ho po skontrolovaní dokladu o pobyte dokáže zapísať priamo na mieste.
Volebné právo v samosprávnych voľbách je však striktne viazané na miesto trvalého bydliska. Keďže sa volí konkrétne miestne a regionálne vedenie, cudzinci nemôžu hlasovať v ľubovoľnom volebnom okrsku a na tento typ volieb sa nevydávajú ani volebné preukazy.