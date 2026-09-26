Jednou z výhod digitálnej peňaženky má byť aj jednoduchšie používanie dokladov vo všetkých krajinách EÚ.
Nová digitálna peňaženka EUDI by mala fungovať ako mobilná aplikácia, v ktorej budeme môcť mať uložené dôležité doklady, napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz či diplom. Ľuďom v EÚ má uľahčiť preukazovanie identity aj vybavovanie úradných záležitostí, informuje portál Euronews.
Jednou z výhod digitálnej peňaženky má byť aj jednoduchšie používanie dokladov v ďalších krajinách EÚ. Postupne by mala umožniť aj elektronické podpisovanie dokumentov či využívanie ďalších služieb. Jej cieľom je zjednodušiť vybavovanie rôznych záležitostí – od otvorenia bankového účtu cez prenájom auta až po zápis na školu v inej krajine EÚ.
Každá členská krajina si môže pripraviť vlastnú verziu digitálnej peňaženky, všetky však budú musieť spĺňať spoločné európske pravidlá a umožniť jej používanie naprieč EÚ. Členské štáty majú podľa plánov sprístupniť aspoň jednu certifikovanú peňaženku do konca roka 2026.