Hromadné streľby v Juhoafrickej republike: Zahynulo najmenej 27 ľudí

Polícia dodala, že v súvislosti s dvoma najnovšími streľbami zatiaľ nikoho nezadržala.
Pri dvoch samostatných streľbách v Juhoafrickej republike (JAR) prišlo o život najmenej 27 ľudí, uviedla v nedeľu polícia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
Juhoafrická polícia priblížila, že v sobotu večer zahynulo 17 ľudí, keď osem útočníkov ozbrojených puškami AK-47 a pištoľami začalo strieľať v bare v obci Wedela juhozápadne od Johannesburgu. „Údajne prehľadali niektorých hostí a vzali im mobilné telefóny, potom z miesta činu ušli v dvoch neidentifikovaných vozidlách,“ uviedla polícia. Medzi obeťami bolo 13 mužov a štyri ženy. Pri ďalšej hromadnej streľbe v obci neďaleko Kapského Mesta zahynulo v nedeľu skoro ráno desať ľudí.
Streľba na domácej párty
Polícia dodala, že v súvislosti s dvoma najnovšími streľbami zatiaľ nikoho nezadržala. Správy naznačujú, že úrady v oboch prípadoch pátrajú po viacerých ozbrojencoch.
K obom streľbám došlo len niekoľko dní po hromadnej streľbe na domácej párty pri východopobrežnom meste Durban, pri ktorej zahynulo 11 ľudí vrátane tehotnej ženy.
Juhoafrická republika je zaplavená legálnymi aj nelegálnymi strelnými zbraňami. Streľba je najmä dôsledkom rivality gangov a konkurencie medzi podnikateľmi. V krajine s približne 62 miliónmi obyvateľov je jedna z najvyšších mier vrážd na svete. Každý deň tam zahynie približne 60 ľudí.
V marci boli do oblastí Johannesburgu s vysokou mierou násilia nasadení vojaci, aby podporili políciu v boji proti rozsiahlej kriminalite. Prezident Cyril Ramaphosa ju označil za jednu z najväčších hrozieb pre krajinu.