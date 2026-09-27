Hromadné streľby v Juhoafrickej republike: Zahynulo najmenej 27 ľudí
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TASR
dnes 27. septembra 2026 o 9:45
Čas čítania 0:54

Hromadné streľby v Juhoafrickej republike: Zahynulo najmenej 27 ľudí

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Hromadné streľby v Juhoafrickej republike: Zahynulo najmenej 27 ľudí
Zdroj: TASR/AP

Polícia dodala, že v súvislosti s dvoma najnovšími streľbami zatiaľ nikoho nezadržala.

Pri dvoch samostatných streľbách v Juhoafrickej republike (JAR) prišlo o život najmenej 27 ľudí, uviedla v nedeľu polícia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.


Juhoafrická polícia priblížila, že v sobotu večer zahynulo 17 ľudí, keď osem útočníkov ozbrojených puškami AK-47 a pištoľami začalo strieľať v bare v obci Wedela juhozápadne od Johannesburgu. „Údajne prehľadali niektorých hostí a vzali im mobilné telefóny, potom z miesta činu ušli v dvoch neidentifikovaných vozidlách,“ uviedla polícia. Medzi obeťami bolo 13 mužov a štyri ženy. Pri ďalšej hromadnej streľbe v obci neďaleko Kapského Mesta zahynulo v nedeľu skoro ráno desať ľudí.

Streľba na domácej párty

Polícia dodala, že v súvislosti s dvoma najnovšími streľbami zatiaľ nikoho nezadržala. Správy naznačujú, že úrady v oboch prípadoch pátrajú po viacerých ozbrojencoch.
K obom streľbám došlo len niekoľko dní po hromadnej streľbe na domácej párty pri východopobrežnom meste Durban, pri ktorej zahynulo 11 ľudí vrátane tehotnej ženy.

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Juhoafrická republika je zaplavená legálnymi aj nelegálnymi strelnými zbraňami. Streľba je najmä dôsledkom rivality gangov a konkurencie medzi podnikateľmi. V krajine s približne 62 miliónmi obyvateľov je jedna z najvyšších mier vrážd na svete. Každý deň tam zahynie približne 60 ľudí.


V marci boli do oblastí Johannesburgu s vysokou mierou násilia nasadení vojaci, aby podporili políciu v boji proti rozsiahlej kriminalite. Prezident Cyril Ramaphosa ju označil za jednu z najväčších hrozieb pre krajinu.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP
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