Verí, že dlhšia lehota na rozhodnutie dokáže zachrániť stovky ľudských životov.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) plánuje iniciovať diskusiu o pravidlách vykonávania interrupcií s ostatnými opozičnými subjektmi. Predseda hnutia Milan Majerský potvrdil, že rozhovory o ich postojoch k ochrane nenarodeného života chcú otvoriť po nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Líder KDH o tom informoval po svojej víkendovej účasti na Národnom pochode za život.
Dlhšia lehota má podľa Majerského zachrániť životy
Majerský pre Denník N načrtol aj konkrétnu úpravu legislatívy, ktorú by v rámci opozície rád presadil. Týkať sa má predĺženia zákonného času na rozmyslenie pre ženy, ktoré zvažujú podstúpenie umelého prerušenia tehotenstva. Šéf kresťanských demokratov je presvedčený, že vytvorenie dlhšieho časového priestoru na finálne rozhodnutie je správnym krokom, ktorý môže v praxi pomôcť zachrániť stovky nenarodených detí.
Je otázne, či by sa Majerskému v prípade utvorenia novej vlády po budúcoročných voľbách podarilo presadiť tému interrupcií. Črtajúca sa koalícia PS, SaS, Demokratov, KDH a hnutia Slovensko by bola mixom liberálnych a konzervatívnych strán. Dosiahnutie konsenzu by tak bolo mimoriadne ťažké.