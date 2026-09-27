Zvýhodnenie sa má týkať jednorazových aj časových lístkov.
Samosprávne kraje sú ústretové v prípade plánu znížiť s podporou štátu cestovné v regionálnej autobusovej doprave. Na základe štvrtkového (24. 9.) rokovania na pôde Ministerstva dopravy (MD) SR o tom TASR informovalo združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8).
„Na štvrtkovom rokovaní všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného, čo vo viacerých krajoch znamená až 50-percentné zľavy,“ uviedol Róbert Frimmel z SK8.
„Znamená to, že pre plne platiacich sa bude uplatňovať cena cestovného ako pre žiakov alebo študentov,“ dodal s tým, že všetky krajské samosprávy aktuálne poskytujú rezortu dopravy i Ministerstvu financií (MF) SR všetky relevantné podklady, ktoré majú spresniť výšku kompenzácií a určiť termín uplatnenia navrhovaného opatrenia. Zvýhodnenie sa má týkať jednorazových aj časových lístkov s maximálnou časovou platnosťou do 30 dní.
„Dúfame, že uvedené opatrenie bude mať vplyv na niektorých užívateľov osobných vozidiel a motivuje ich na zmenu dopravného správania a využívanie verejnej osobnej dopravy aj v budúcnosti,“ poznamenal.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po stredajšom (23. 9.) rokovaní informoval o zamýšľaných kompenzačných opatreniach voči vysokým cenám palív. V tejto súvislosti ponúkol samosprávnym krajom, že im štát zaplatí mesačne tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu, za čo očakáva od krajov zníženie cestovného. Premiér zároveň poveril ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby so zástupcami krajov rokoval a pripravil podklady na budúcotýždňové výjazdové rokovanie kabinetu v Uhrovci, kde by vláda mohla opatrenia schváliť.