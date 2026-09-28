SNS vyzýva Tarabu na odstúpenie. Ak tak neurobí, v parlamente ho odvolá

SNS má ako súčasť vládnej koalície podľa slov Andreja Danka plné právo rozhodovať o tom, či podá návrh na odvolanie alebo vymenovanie ministrov.
Koaličná SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby dodržal sľub, ktorý dal premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že 30. septembra odstúpi. Ak tak neurobí, SNS ho odvolá v parlamente. Na sociálnej sieti to uviedol v pondelok Danko.
„Taraba sa na základe rokovaní predsedu vlády automaticky stáva ministrom Smeru-SD, rovnako ako Rudolf Huliak. Predseda vlády si takýmto konaním dosadzuje vlastných ministrov tým, že umožňuje jednotlivým poslancom zo strany Hlas, aby ho vydierali. Ide už o druhé hrubé porušenie koaličnej dohody,“ uviedol Danko. SNS má ako súčasť vládnej koalície podľa jeho slov plné právo rozhodovať o tom, či podá návrh na odvolanie alebo vymenovanie ministrov.
„Ak minister raz prisľúbi, že odstúpi, a predseda vlády dokonca určí aj konkrétny dátum jeho odchodu, nie je dôvod ďalej predlžovať politickú neistotu na Slovensku,“ uviedol šéf SNS.
Ak chce predseda vlády vyvolať predčasné parlamentné voľby, je to na jeho zodpovednosti, dodal Danko.
Fico v nedeľnej (27. 9.) diskusnej relácii V politike na TA3 uviedol, že je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Tie by sa podľa neho dali dosiahnuť pripravením návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Zároveň avizoval, že sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu z postu ministra životného prostredia.