Suma príspevku pri narodení dieťaťa sa 17 rokov nemenila. Ak návrh schvália, rodičia dostanú 1 000 eur
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TASR
dnes 28. septembra 2026 o 14:37
Čas čítania 1:06

Suma príspevku pri narodení dieťaťa sa 17 rokov nemenila. Ak návrh schvália, rodičia dostanú 1 000 eur

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Suma príspevku pri narodení dieťaťa sa 17 rokov nemenila. Ak návrh schvália, rodičia dostanú 1 000 eur
Zdroj: Unsplash/Christian Bowen

Príspevok pri narodení dieťaťa predstavuje jednorazovú štátnu sociálnu dávku.

Suma príspevku pri narodení prvého až štvrtého dieťaťa by sa mala zvýšiť zo súčasných 829,86 eura na 1000 eur a suma príspevku pri narodení piateho a ďalšieho dieťaťa zo súčasných 157,37 eura na 200 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí, ktorý v Národnej rade (NR) SR predložili koaliční poslanci za Hlas-SD Alena Nováková, Zdenka Mačicová, Jozef Cech a Ľubica Laššáková. Parlament vo štvrtok posunul novelu do druhého čítania, účinnosť má nadobudnúť 1. januára 2027.

Zároveň sa upravuje aj zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa pri viacerých súčasne narodených deťoch zo súčasných 75,69 eura na sumu 150 eur na každé dieťa a zvyšuje sa aj príspevok na viac súčasne narodených detí, v súčasnosti poskytovaný v sume 110,36 eura na sumu 200 eur ročne na každé oprávnené dieťa.

„Cieľom predloženého návrhu je zvýšiť finančnú podporu poskytovanú štátom pri narodení dieťaťa tak, aby vo väčšej miere zohľadňovala reálne výdavky spojené so zabezpečením základných potrieb novorodenca,“ spresnili poslanci.

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Príspevok pri narodení dieťaťa predstavuje jednorazovú štátnu sociálnu dávku, ktorej účelom je prispieť na úhradu výdavkov vznikajúcich v súvislosti s narodením dieťaťa, najmä na obstaranie nevyhnutného vybavenia a potrieb pre novorodenca. Vzhľadom na vývoj cien tovarov a služieb určených pre starostlivosť o deti, ako aj na celkový rast životných nákladov súčasné sumy príspevku už nezodpovedajú ich pôvodnému účelu a ich reálna hodnota sa v priebehu rokov výrazne znížila.

Novela podľa navrhovateľov sleduje podporu rodín s deťmi, zmiernenie ekonomických dôsledkov spojených s narodením dieťaťa a posilnenie sociálnej solidarity štátu s rodinami v období, keď čelia zvýšeným finančným výdavkom. Zvýšenie uvedených súm môže zároveň pozitívne prispieť k vytváraniu priaznivejších podmienok pre zakladanie rodín a výchovu detí.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/Christian Bowen
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