AKTUÁLNE: Taraba zatiaľ zostáva ministrom, Fico stiahol návrh na jeho odvolanie

Informoval o tom prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Informoval o tom prezidenta SR Petra Pellegriniho. Uviedol to tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Predseda vlády SR Robert Fico sa dnes obrátil na prezidenta SR so žiadosťou o vytvorenie potrebného časového a politického priestoru na vyriešenie situácie súvisiacej s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia,“ uviedol ÚV.
Fico zároveň hlavu štátu informoval, že svoj návrh na odvolanie Tarabu, ktorý predložil 15. septembra, berie späť. K jeho predloženiu pristúpil na základe požiadavky koaličnej SNS. „Vývoj situácie, ktorý bol vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov, však podľa predsedu vlády SR vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády,“ skonštatoval ÚV.
Premiér preto považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii a vytvoriť priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi. Ich cieľom musí byť dohoda, ktorá zabezpečí stabilitu vlády, zachovanie parlamentnej väčšiny a jej schopnosť riadne plniť svoje ústavné a zákonné povinnosti, tvrdí úrad vlády.
Fico zároveň očakáva, že koaliční partneri prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a pristúpia k rokovaniam tak, aby odstránili vzniknutý problém a zabezpečili stabilné fungovanie vládnej koalície.