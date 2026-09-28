Totožnosť muža zatiaľ nie je známa.
Polícia dnes krátko po 7:00 preverovala oznámenie o náleze tela muža na Rybničnej ulici v Bratislave III. Policajti po príchode na miesto informáciu potvrdili. Telo muža, ktorého totožnosť zatiaľ nie je známa, našli pod oknom obytného domu.
„Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ informovala polícia na Facebooku.
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