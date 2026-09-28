Obavy z ďalšej zimy bez elektriny: Ukrajinský premiér odporučil zraniteľným obyvateľom Kyjeva zvážiť odchod
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TASR
dnes 28. septembra 2026 o 18:00
Čas čítania 0:45

Obavy z ďalšej zimy bez elektriny: Ukrajinský premiér odporučil zraniteľným obyvateľom Kyjeva zvážiť odchod

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Obavy z ďalšej zimy bez elektriny: Ukrajinský premiér odporučil zraniteľným obyvateľom Kyjeva zvážiť odchod
Zdroj: TASR/AP

Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo útoky na Kyjev, pričom hlavné mesto ostreľovalo dronmi aj raketami.

Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj v pondelok naznačil, že zraniteľné osoby v mestách by sa pred príchodom zimy mali presunúť inam, aby sa predišlo preťaženiu záchranných zložiek v dôsledku ruských útokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.


Hlavné mesto Kyjev vlani v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru opakovane upadlo do temnoty. Bez elektriny a vykurovania ostali ľudia v teplotách až do mínus 20 stupňov Celzia. Mnohí z nich preto zvažujú na zimu mesto opustiť.


Koreckyj označil úplné vysídlenie miest za „extrémny krok“. Zvážiť by to však podľa neho mali ľudia s obmedzenou mobilitou či zdravotným postihnutím. O tejto téme sa vraj rozprával aj s primátorom Kyjeva Vitalijom Kličkom.


Podľa Koreckého by ľudia, ktorí vzhľadom na svoj vek či zdravotný stav potrebujú osobitnú pomoc, mali počas zimy zvážiť dočasné ubytovanie na inom mieste. V prípade výpadku elektriny vo výškových budovách by totiž záchranné zložky museli popri riešení samotnej krízovej situácie zabezpečovať aj pomoc týmto obyvateľom.

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Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo útoky na Kyjev, pričom hlavné mesto ostreľovalo dronmi aj raketami. Cieľmi útokov bola civilná i dopravná infraštruktúra. Prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko zo snahy ochromiť ukrajinskú ekonomiku.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP
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