Ochranári odporúčajú zvýšiť opatrnosť, vyhnúť sa miestam aktuálneho výskytu a nepokúšať sa k medveďom približovať, sledovať ich ani fotografovať.
Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého v obciach Hronská Dúbrava a Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom. Informuje o tom na portáli pozormedved.sk s tým, že lokality monitoruje Zásahový tím ŠOP SR Stred.
Ochranári odporúčajú v týchto lokalitách zvýšiť opatrnosť, vyhnúť sa miestam aktuálneho výskytu a nepokúšať sa k medveďom približovať, sledovať ich ani fotografovať. Pri pohybe v prírode odporúčajú dať o sebe primerane vedieť, psa viesť na vôdzke a v prípade spozorovania medveďa sa k nemu nepribližovať.
Bezprostredné ohrozenie môže verejnosť oznámiť na tiesňovej linke 112 alebo príslušnému zásahovému tímu. „Prosíme verejnosť, aby výskyt medveďa nepodceňovala a rešpektovala odporúčania na bezpečný pohyb v území s jeho výskytom,“ doplnila ŠOP.