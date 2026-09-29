Najhoršia situácia sa očakáva na juhu Islandu.
Nad východným Atlantikom sa prehlbuje výrazná tlaková níž Eva, ktorá v najbližších dňoch prinesie do časti Európy silný vietor a výdatné zrážky, informuje portál iMeteo.sk.
Vietor môže dosiahnuť 150 km/h
Ako prvé pocíti jej vplyv Írsko, kde môžu nárazy vetra prekročiť 100 km/h a spadnúť približne 50 mm zrážok.
Následne Eva zosilnie a presunie sa smerom k Islandu. Najhoršia situácia sa očakáva na juhu ostrova, kde môže vietor dosahovať 100 až 150 km/h. Na niektorých miestach môže zároveň spadnúť viac ako 200 mm zrážok, čo môže viesť k povodniam.
Pre väčšinu vnútrozemia Európy však Eva podľa aktuálnych modelov nepredstavuje výraznejšiu hrozbu. Počasie tam bude ovplyvňovať tlaková výš, ktorá bude brániť postupu tlakových níží a studených frontov od západu.