Na stanici Bratislava-Vinohrady zasahujú záchranné zložky vo vlaku, v ktorom malo prísť jednému z cestujúcich náhle nevoľno.
Železničná doprava v úseku Bratislava - Trnava je v utorok po 11.00 h prerušená. Dôvodom je zásah záchranárskych zložiek vo vlaku na železničnej stanici Bratislava-Vinohrady. Vo vlaku malo dôjsť k náhlej nevoľnosti jedného z cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
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