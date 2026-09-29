Vlaky medzi Bratislavou a Trnavou nepremávajú. Na Vinohradoch zasahujú záchranné zložky
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TASR
dnes 29. septembra 2026 o 11:35
Čas čítania 0:10

Vlaky medzi Bratislavou a Trnavou nepremávajú. Na Vinohradoch zasahujú záchranné zložky

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Vlaky medzi Bratislavou a Trnavou nepremávajú. Na Vinohradoch zasahujú záchranné zložky
Zdroj: FB/ZSSK

Na stanici Bratislava-Vinohrady zasahujú záchranné zložky vo vlaku, v ktorom malo prísť jednému z cestujúcich náhle nevoľno.

Železničná doprava v úseku Bratislava - Trnava je v utorok po 11.00 h prerušená. Dôvodom je zásah záchranárskych zložiek vo vlaku na železničnej stanici Bratislava-Vinohrady. Vo vlaku malo dôjsť k náhlej nevoľnosti jedného z cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.

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Náhľadový obrázok: FB/ZSSK
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