Dráma na palube: Lietadlo s 296 cestujúcimi muselo núdzovo pristáť, v kabíne bol dym
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TASR
dnes 28. septembra 2026 o 8:45
Čas čítania 0:25

Dráma na palube: Lietadlo s 296 cestujúcimi muselo núdzovo pristáť, v kabíne bol dym

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Dráma na palube: Lietadlo s 296 cestujúcimi muselo núdzovo pristáť, v kabíne bol dym
Zdroj: Flickr

Stroj smeroval z Barcelony do amerického Bostonu.

Lietadlo spoločnosti Delta Air Lines v nedeľu núdzovo pristálo na letisku Porto v Portugalsku po tom, čo bol v kabíne zaznamenaný dym, pričom štyroch pasažierov museli ošetriť v nemocnici, uviedla civilná ochrana. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Stroj smeroval na linke z Barcelony do amerického Bostonu s 296 cestujúcimi na palube, keď bol odklonený, spresnili médiá. Služba civilnej ochrany spresnila, že po bezpečnom pristátí lietadla na letisku v severnom Portugalsku potrebovalo pomoc 14 pasažierov.


Štyroch z nich previezli do nemocnice s príznakmi nadýchania sa dymu, avšak ich stav bol opísaný len ako „ľahký“, dodal hovorca. Príčina incidentu nebola bezprostredne známa, uviedla civilná ochrana podľa AFP.

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Náhľadový obrázok: Flickr
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