Polícia o ďalšom postupe v prípade informovala na sociálnej sieti.
Prípad utorkového útoku žiaka na základnej škole v Staškove v okrese Čadca si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (PZ). V tejto súvislosti vedie trestné stíhanie voči 13-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Prezídium PZ o tom informuje na sociálnej sieti.
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