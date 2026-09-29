„Nikto nechce urobiť ten prvý krok.“ Cena nafty na Slovensku trhá rekordy, prekoná 2 eurá za liter?
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dnes 29. septembra 2026 o 13:30
Čas čítania 2:38

„Nikto nechce urobiť ten prvý krok.“ Cena nafty na Slovensku trhá rekordy, prekoná 2 eurá za liter?

Daniel Zbudila
Daniel Zbudila
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„Nikto nechce urobiť ten prvý krok.“ Cena nafty na Slovensku trhá rekordy, prekoná 2 eurá za liter?
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Kým vodiči s obavami sledujú, kedy padne obávaná hranica dvoch eur, na pumpách sa rozohrala nečakaná psychologická hra.

Tankovanie na Slovensku sa mení na finančnú nočnú moru. Podľa čerstvých údajov Štatistického úradu SR dosiahla priemerná cena nafty v týždni do 20. septembra 1,95 eura za liter. Ide o najvyššiu cenu od roku 2009, odkedy tieto ceny na Slovensku oficiálne monitorujú. V praxi to znamená, že motoristi dnes za naftu platia medziročne až o tretinu viac.

Trápenie na čerpacích staniciach sa nekončí len pri dieseli. Benzín Natural 95 zaznamenal rast už piaty týždeň po sebe, pričom jeho cena sa vyšplhala na 1,853 eura za liter. Ide o najvyššiu cenu od leta 2022, čo predstavuje medziročný nárast o 21 %. Slabou útechou môže byť len to, že ceny oboch palív zostávajú o 11 až 12 percent nižšie, než je priemer Európskej únie.

 

Pumpári sa boja spraviť prvý krok

Hoci by ceny pri štandardnom vývoji trhu už hranicu dvoch eur dávno prekonali, na slovenských čerpacích staniciach sa momentálne podľa analytika J&T Stanislava Pánisa odohráva špecifická taktická hra. „To čo pozorujem je, že žiadny z veľkých maloobchodných hráčov nechce urobiť ten prvý krok a posunúť ceny nafty nad úroveň dvoch eur. Všetci sa zatiaľ držia na ‚baťovskej‘ úrovne 1,99 eura a dúfajú, že situácia na ropnom trhu sa zastabilizuje a urobí korekciu. Za štandardných okolností by tie ceny už dve eurá presiahli,“ povedal pre Refresher.

Porovnanie nárastu cien od februára (ropa vs. nafta)
Cena ropy (barel) Nárast o ~40 %
Veľkoobchodná nafta Rotterdam Nárast o 100 %

Prečo rastie cena nafty dvakrát rýchlejšie ako cena ropy?

Hlavným problémom dnešných extrémnych cien na stojanoch nie je cena surovej ropy, ale tzv. rafinačné marže a chýbajúce spracovateľské kapacity. Kým cena ropy od konca februára vzrástla o približne 40 % (zo 70 na zhruba 100 dolárov za barel), veľkoobchodná cena nafty v európskom uzle Rotterdam vyletela až na dvojnásobok – zo 100 na 200 dolárov.

Za týmto dramatickým vývojom stojí niekoľko kľúčových faktorov:

  • Útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie: „Až polovica rafinačnej kapacity Ruska je odstavená v dôsledku pokračujúcich dronových útokov z Ukrajiny. Aj keď EÚ priamo z Ruska spracované produkty nedováža, trh je globálny. Keďže Rusko bolo jedným z najväčších vývozcov nafty na svete, táto nafta teraz na trhu chýba,“ hovorí Stanislav Pánis.
  • Astronomické ceny tankerov: Niektoré ázijské rafinérie nevedia spracovávať ropu z USA a extrémne zdraželi aj náklady na prepravu. Prenájom jedného tankera stál v minulosti 120- až 130-tisíc dolárov za deň, dnes sa šplhá nad milión dolárov. Preprava ropy z Ameriky do Ázie tak zdražela z pôvodných 4 až 5 miliónov dolárov na 30 až 40 miliónov, čo sa rafinériám nevyplatí.

Svitá na lepšie časy? Hormuzský prieliv prináša nádej

Určité pozitívne signály však prichádzajú priamo zo svetových trhov s ropou, kde sa napätie postupne uvoľňuje. „Ukazuje sa, že Hormuzský prieliv nie je tak blokovaný, ako sa zdalo, a iránske revolučné gardy nad ním strácajú kontrolu. Tranzit ropy tam dosahuje 80 % úrovne spred vypuknutia konfliktu. Ceny ropy by tak mohli začať pozvoľne klesať,“ hovorí Stanislav Pánis. Kým však neklesnú vysoké rafinačné marže v severnej Európe, zlacňovanie nafty bude podľa neho len veľmi pomalé.

Vládne opatrenia sú len kozmetické, autá neopustíme

Premiér Robert Fico v reakcii na vysoké ceny odmietol znižovanie spotrebných daní či DPH na palivá. Namiesto toho vláda oznámila kontrolu marží maloobchodných predajcov a ako kompenzáciu schválila 50-percentnú zľavu na lístky vo vlakoch. Zlacnenie sa bude týkať aj prímestskej autobusovej dopravy. Stanislav Pánis však reguláciu marží považuje za neúčinnú. „Ide o kozmetické opatrenie, aby povedali, že niečo urobili. Zníženie daní by prehlbovalo výpadky príjmov štátu a spôsobilo väčší deficit rozpočtu,“ vysvetľuje.

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Rovnako nepočíta s tým, že by zľavnené cestovné vo verejnej doprave prinútilo slovenských vodičov masovo prestúpiť z áut do vlakov. „Pre ľudí, ktorí cestujú vlakom, je to príjemná zmena, no dopyt po palivách je relatívne neelastický. Platí tu pravidlo palca: každé 10-percentné zvýšenie ceny palív znamená pokles dopytu len o jedno percento. Pokiaľ ľudia potrebujú cestovať autom, budú ním cestovať bez ohľadu na to, či liter nafty stojí 1,50 eura alebo 2,10 eura. Museli by sme vidieť naozaj dramatický posun cien, aby ľudia masovo presadli do verejnej dopravy.“ 

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