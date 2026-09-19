Podvodníci obrali obec pri Žiline o vyše 77-tisíc eur: Vydávali sa za policajcov a NBÚ
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Daniel Zbudila
včera 19. septembra 2026 o 18:20
Čas čítania 0:47

Podvodníci obrali obec pri Žiline o vyše 77-tisíc eur: Vydávali sa za policajcov a NBÚ

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Podvodníci obrali obec pri Žiline o vyše 77-tisíc eur: Vydávali sa za policajcov a NBÚ
Zdroj: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline už začalo trestné stíhanie a polícia opätovne varuje pred podobnými praktikami.

Vážny prípad kybernetickej kriminality a podvodu vyšetrujú policajti v žilinskom okrese, kde neznámi páchatelia obrali jednu z miestnych obcí o viac ako 77-tisíc eur. Podvodníci zvolili premyslenú taktiku a predstaviteľa obecného úradu kontaktovali prostredníctvom viacerých telefónnych čísel aj cez aplikáciu Signal. Počas rozhovorov sa vystupovali ako reálni príslušníci Policajného zboru SR a zamestnanci Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

Vzdialený prístup k počítaču

Dôverčivosť zástupcu obce sa podvodníkom podarilo zneužiť natoľko, že od neho získali vzdialený prístup priamo do počítačovej siete obecného úradu. Akonáhle mali zariadenie pod kontrolou, vykonali z bankových účtov obce neoprávnené finančné prevody, čím samospráve spôsobili obrovskú škodu presahujúcu 77-tisíc eur. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline už v danej veci začalo trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu.

Skutoční policajti údaje nepýtajú

V reakcii na tento incident Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline opätovne apeluje na verejnosť aj zástupcov inštitúcií. Policajti zdôrazňujú, že policajti občanov nikdy telefonicky neoslovujú v súvislosti s podozrivými pohybmi na účtoch a nepreverujú ich finančné úspory. Zároveň pripomínajú, že polícia od nikoho nežiada prihlasovacie či bezpečnostné údaje k bankovníctvu a ani spájanie s bankovými pracovníkmi.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach odporúčajú hovor okamžite ukončiť a kontaktovať svoju banku výhradne cez oficiálne overené telefónne čísla.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
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