Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
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Daniel Zbudila
včera 2. októbra 2026 o 18:35
Čas čítania 0:35

Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku

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Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
Zdroj: Unsplash/viktor rejent

Ak sa tvoj telefón pripojí na rakúsku sieť alebo bývaš v dosahu prihraničných vysielačov, na displeji ti môže nečakane vyskočiť hlasná varovná správa.

V sobotu 3. októbra 2026 prebehne naprieč celým Rakúskom v čase od 12:00 do 13:00 celoštátna skúška varovných systémov. Súčasťou previerky bude nielen tradičné spustenie siete sirén, ale aj celoplošný test modernej technológie Cell Broadcast pod názvom AT-Alert.

Tento systém rozosiela núdzové správy priamo na mobilné telefóny v zasiahnutej oblasti. Text upozornenia sa po doručení automaticky zobrazí na obrazovke smartfónu a spravidla ho sprevádza aj výrazný zvukový signál.

Zasiahnuť to môže aj západné Slovensko

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že testovacie upozornenie sa môže zobraziť aj občanom na území Slovenska. Týka sa to predovšetkým ľudí v okolí Bratislavy a prihraničných obcí, ktorých mobilné telefóny sa v tom čase pripoja na vysielače rakúskych mobilných operátorov.

Rovnako správa dorazí každému, kto sa v danom čase bude fyzicky nachádzať v Rakúsku. Ak ti v sobotu po dvanástej hodine začne mobil hlasno pípať, nie je dôvod na paniku – ide výhradne o plánovanú provierku funkčnosti systému.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Tima Miroshnichenko
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