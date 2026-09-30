Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
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Dominik Pomichal
dnes 30. septembra 2026 o 8:06
Čas čítania 1:09

Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku

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Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku

Dochádzanie za prácou môže výrazne zaťažiť rodinný rozpočet. Zákon však umožňuje vybraným zamestnancom získať od úradu práce príspevok na cestovné náklady, ak splnia stanovené podmienky.

Zákon o službách zamestnanosti umožňuje vybraným zamestnancom získať finančný príspevok na dochádzanie do práce. Podmienkou je, aby oň písomne požiadali do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Ak túto lehotu nestihnú, nárok na príspevok im nevznikne.

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v § 53 umožňuje vybraným zamestnancom získať príspevok na dochádzanie do práce. Slúži na úhradu časti cestovných výdavkov medzi miestom trvalého alebo prechodného pobytu a miestom výkonu práce uvedeným v pracovnej zmluve.

Kto môže príspevok získať

Nárok nemá každý zamestnanec. Príspevok môžu získať ľudia, ktorí boli pred nástupom do práce evidovaní ako uchádzači o zamestnanie najmenej tri mesiace a z evidencie odišli preto, že si našli prácu.

Zákon myslí aj na osoby v hmotnej núdzi alebo na ľudí, ktorí žili v domácnosti poberajúcej pomoc v hmotnej núdzi a následne nastúpili do zamestnania.

Maximálne 150 eur mesačne

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody medzi zamestnancom a úradom práce. Jeho maximálna výška je 150 eur mesačne.

Konkrétna suma závisí od vzdialenosti medzi bydliskom a pracoviskom, ako aj od počtu dní, počas ktorých zamestnanec v danom mesiaci do práce skutočne dochádzal.

Ako dlho sa príspevok vypláca

Úrad práce môže príspevok poskytovať najviac šesť kalendárnych mesiacov. Ak bol zamestnanec pred získaním práce znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, obdobie poskytovania sa môže predĺžiť o ďalších šesť mesiacov.

Ak človek počas poberania príspevku plynulo nastúpi do nového zamestnania, zákon umožňuje v poskytovaní príspevku pokračovať.

Zamestnanec musí splniť aj ďalšie povinnosti

Na získanie príspevku nestačí iba podať žiadosť. Zamestnanec musí každý mesiac úradu práce preukázať, že jeho pracovný pomer naďalej trvá. Úrad následne vyplatí príspevok najneskôr do 30 dní od splnenia tejto podmienky.

Ak chce človek o príspevok požiadať opäť, zákon to umožňuje až po uplynutí jedného roka od skončenia predchádzajúceho obdobia jeho poskytovania.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič, PxHere
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Náhľadový obrázok: Pexels/cottonbro studio
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