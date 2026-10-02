Náboženská komunita Jehovových svedkov prichádza s revolučným posunom vo svojom učení.
Vedúci zbor Jehovových svedkov oznámil zmenu, ktorá mení dlhoročnú prax spájanú s touto náboženskou skupinou. Členovia komunity už nemusia bezvýhradne odmietať liečbu krvnými produktmi – po novom sa môžu sami a bez hrozby trestov v rámci komunity rozhodnúť, či prijmú štyri hlavné zložky krvi (červené a biele krvinky, plazmu alebo krvné doštičky), píše portál Humanists UK.
Medzinárodný hovorca spoločenstva Paul Gillies potvrdil, že lekárske postupy spojené so zložkami krvi sa stávajú záležitosťou osobného svedomia každého veriaceho a jeho vzťahu k Bohu. Nejde pritom o jedinú úpravu pravidiel v poslednom čase – už začiatkom roka vedenie komunity umožnilo veriacim samostatne sa rozhodovať aj o využití vlastnej krvi počas chirurgických zákrokov.
Krok, ktorý môže zachrániť tisíce životov
Správa vyvolala silnú odozvu najmä medzi bývalými členmi organizácie. John Viney, exčlen spoločenstva a niekdajší zástupca nemocničného výboru, označil tento posun za rozhodnutie, ktoré v budúcnosti zachráni nespočetne veľa životov.
Zároveň však pripomenul smutnú históriu a veriacich, ktorí v minulosti zaplatili za presvedčenie tou najvyššou cenou. Viney spomenul aj konkrétny prípad ženy, pri ktorej skone bol osobne prítomný po tom, čo striktne odmietla podanie červených krviniek. Hoci presné celosvetové štatistiky o počte úmrtí z dôvodu odmietnutia transfúzie neexistujú, organizácie ako Humanists UK dlhodobo upozorňujú na tragické následky tejto nekompromisnej dogmy.
Celá krv zostáva naďalej zakázaná
Hoci ide o obrovský posun, Jehovovi svedkovia svoje učenie nezmenili od základov. Darovanie či prijatie celej krvi v pôvodnom stave zostáva pre veriacich aj naďalej prísne zakázané. Spoločenstvo sa totiž stále drží svojho výkladu biblického príkazu zo Skutkov apoštolov o potrebe „zdržiavať sa krvi“ a tekutinu naďalej považuje za posvätnú.
Náboženská skupina patrí k najznámejším celosvetovým komunitám – po celom svete eviduje vyše 9,2 milióna aktívnych členov, pričom na Slovensku sa k nim hlási viac ako 11-tisíc ľudí. Známi sú najmä podomovým kazateľstvom, odmietaním osláv Vianoc či narodenín, striktnou politickou neutralitou a odmietaním vojenskej služby.