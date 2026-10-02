Jediná poznámka Michala Šimečku v rozhovore odpálila ostrú prestrelku s Igorom Matovičom.
Opozícia po úspešnom odvolaní ministra Tomáša Tarabu dlho jednotná nezostala. Rozbuškou sa stal rozhovor šéfa PS Michala Šimečku v 360tke. Hoci v ňom ocenil spoluprácu s Hnutím Slovensko v parlamente, Igora Matoviča opäť označil za nespoľahlivého partnera. Dodal, že s ním nemá problém rokovať, no Matovič by si ho pri stretnutí pravdepodobne tajne nahrával.
Matovič: Šimečka je papierový neborák
Líder Hnutia Slovensko na seba nenechal dlho čakať. V ostrom statuse nazval Šimečku „neborákom“ a „papierovým lídrom bez odvahy“. Vyčítal mu, že ho za viac ako tri roky vo funkcii nedokázal pozvať ani na kávu. Šéfa PS označil za hlavnú brzdu celej opozície, ktorá nemá auru ani srdce na to, aby porazila Roberta Fica.
PS vracia úder: Vymeňte predsedu!
Na útoky reagoval poslanec PS Martin Dubéci. Upozornil, že v čase, keď sa vládna koalícia reálne otriasa, Matovič opäť útočí na opozičných partnerov a drží tak Fica pri moci. Dubéci zdôraznil, že s mnohými poslancami hnutia sa dá profesionálne spolupracovať, prekážkou je len ich predseda. Strana preto Matoviča otvorene vyzvala na odchod z funkcie.
Výzva na protesty aj ďalší odkaz
Aby toho nebolo málo, deň po hádke zvolal Igor Matovič tlačovku, kde naopak vyzval celú opozíciu, aby sa s ním spojila na veľkých protivládnych protestoch 17. novembra. Na otázku novinárov, či odstúpi, ako žiada PS, len sucho odvetil, že progresívci mali vymeniť svojho neschopného predsedu už pred tromi rokmi.