Kontroverzná transakčná daň hneď tak nezmizne.
Sporná transakčná daň, ktorá vyvolala vlnu nevôle najmä u podnikateľov, zostane v platnosti dlhšie, než sa očakávalo. Predseda SNS Andrej Danko spolu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým vyhlásili, že daňové zaťaženie transakcií sa zruší až od 1. januára 2028, uvádza Denník N.
Tento časový posun znamená, že súčasný kabinet využije príjmy z dane do konca svojho funkčného obdobia. Rozpočtový výpadok, ktorý po jej zrušení nastane, tak bude musieť riešiť až nová vláda zostavená po parlamentných voľbách v roku 2027.
Pol miliardy eur na koaličné požiadavky
Dôvodom, prečo daň v systéme zostáva, sú financie potrebné pre koaličných partnerov. Výnos z transakčnej dane sa odhaduje na približne 500 miliónov eur, ktoré ministerstvo financií plánuje použiť na pokrytie kľúčových priorít vládnych strán.
Šéf rezortu financií Kamenický označil pripravovaný rozpočet za predvolebný, no zdôraznil, že nebude ďalej dvíhať dane a odvody. Schodok verejných financií sa má podľa jeho slov zastaviť na úrovni 4,94 %.