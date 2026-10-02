Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 2. októbra 2026 o 8:50
Čas čítania 1:01

Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Rektor Marek Števček, proti ktorému Tancer v novembrových voľbách kandiduje, podľa neho podozrenia z klientelizmu úplne ignoruje.

Škandál na Univerzite Komenského v Bratislave má konkrétne meno a cifru. Hlavným spúšťačom rezignácie prorektora pre medzinárodné vzťahy Jozefa Tancera je pôsobenie štátneho tajomníka rezortu školstva Róberta Zsemberu (Hlas-SD) na rektoráte univerzity.

Zsembera totiž v roku 2024 zarobil na pôde univerzity 26-tisíc eur, pričom v internom systéme figuruje ako vyučujúci jediného predmetu. Za čo presne štátny tajomník desiatky tisíc eur dostal, odmietla univerzita aj samotný politik vysvetliť, píše Denník N.

Okrem štedrej odmeny si Zsembera, ktorý v minulosti šéfoval rektorskej kancelárii, užíva aj mimoriadne výhodné bývanie – od univerzity si prenajal 55-metrový zamestnanecký apartmán za 294 eur mesačne.

Števček odpovede odmietol, Tancer hovorí o klientelizme

Tancer požiadal rektora Mareka Števčeka o oficiálne vysvetlenie celého prípadu ešte v júli, no žiadnej odpovede sa nedočkal.

„Požiadal som o vysvetlenie, ktoré som nedostal. Kým ho univerzita neposkytne, podozrenie, že rektorát vypláca štátnemu tajomníkovi mzdu za činnosť, ktorú nevykonáva, ostáva na stole. Ak by sa potvrdilo, je to klientelizmus, ktorý nemá na univerzite čo hľadať,“ skonštatoval Tancer vo vyhlásení, ktoré médiám sprostredkovala Katarína Mudráková.

29. septembra 2026 o 15:53 Čas čítania 2:12 „Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí „Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí

Prorektor dúfal, že vedenie celú vec objasní aspoň do štartu nového akademického roka. Keďže sa tak nestalo, rozhodol sa z funkcie odísť a ďalej nečakať.

Súboj dvoch kandidátov na rektora

Rozbuška na univerzite prichádza v mimoriadne citlivom čase. Už v novembri sa totiž na UK uskutočnia voľby nového rektora.

Práve Tancer je hlavným protikandidátom súčasného rektora Mareka Števčeka, ktorý sa v nadchádzajúcom hlasovaní uchádza už o svoj tretí mandát v poradí. Tancerov odchod tak dáva volebnej súťaži úplne nový rozmer a vrhá tieň na transparentnosť celého rektorátu.

28. septembra 2026 o 17:27 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
1. októbra 2026 o 15:12 Čas čítania 1:08 Mikuláš Černák priznal, že sa spolupodieľal na vražde bratov Danišovcov. Obávaným ganstrom z Bratislavy nastražili do auta bombu Mikuláš Černák priznal, že sa spolupodieľal na vražde bratov Danišovcov. Obávaným ganstrom z Bratislavy nastražili do auta bombu
30. septembra 2026 o 11:29 Čas čítania 0:45 REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja? REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Jakub Kotian
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Školstvo
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu
Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu
včera o 09:41
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
dnes o 06:33
Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
pred 3 hodinami
Žiadny zásah ani fyzický útok: Riaditeľka školy v Šamoríne prehovorila o incidente medzi žiakmi
Žiadny zásah ani fyzický útok: Riaditeľka školy v Šamoríne prehovorila o incidente medzi žiakmi
pred 2 dňami
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
včera o 09:41
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
včera o 10:12
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
včera o 11:05
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
včera o 12:58
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
včera o 17:32
Tragédia v Staškove má druhú obeť: Zomrela školáčka Nela, ktorú pobodal spolužiak
Tragédia v Staškove má druhú obeť: Zomrela školáčka Nela, ktorú pobodal spolužiak
10
27. 9. 2026 15:15
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
1
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 4 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
26. 9. 2026 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
26. 9. 2026 9:26
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
Lifestyle news
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
pred 2 dňami
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
pred 3 dňami
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Slovensko Všetko
Žiadny zásah ani fyzický útok: Riaditeľka školy v Šamoríne prehovorila o incidente medzi žiakmi
pred 3 hodinami
Žiadny zásah ani fyzický útok: Riaditeľka školy v Šamoríne prehovorila o incidente medzi žiakmi
Vedenie Základnej školy Mateja Bela uvádza veci na pravú mieru.
Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
dnes o 06:33
Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
Žilinkova 363 opäť úraduje: Generálny prokurátor zrušil obvinenie primátorke Lučenca
včera o 20:00
Žilinkova 363 opäť úraduje: Generálny prokurátor zrušil obvinenie primátorke Lučenca
Polícia dnes spúšťa masívnu akciu po celom Slovensku. Posvieti si hlavne na opitých vodičov
pred hodinou
Polícia dnes spúšťa masívnu akciu po celom Slovensku. Posvieti si hlavne na opitých vodičov
Štartuje babie leto: Október prinesie teplotné extrémy, v polovici mesiaca príde brutálny zlom
včera o 18:35
Štartuje babie leto: Október prinesie teplotné extrémy, v polovici mesiaca príde brutálny zlom
Kým milión Slovákov trie biedu, každý rok vyhodíme pol milióna ton potravín. Nový projekt to chce radikálne zmeniť
pred 3 hodinami
Kým milión Slovákov trie biedu, každý rok vyhodíme pol milióna ton potravín. Nový projekt to chce radikálne zmeniť
Zahraničie Všetko
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
včera o 11:05
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
včera o 20:40
Slovák čelí v Nemecku obvineniu za tri brutálne vraždy. Obeti odrezal nohy, útočil kladivom
pred 51 minútami
Opitý Rus v Gruzínsku močil z balkóna. Vykrikoval pri tom „Sláva Rusku“
Slovensko Všetko
Žiadny zásah ani fyzický útok: Riaditeľka školy v Šamoríne prehovorila o incidente medzi žiakmi
pred 3 hodinami
Žiadny zásah ani fyzický útok: Riaditeľka školy v Šamoríne prehovorila o incidente medzi žiakmi
dnes o 06:33
Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
pred 2 hodinami
Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu
Ekonomika Všetko
Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
dnes o 06:33
Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
včera o 12:58
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
včera o 10:20
Študentské podnájmy trhajú rekordy. V Bratislave zaplatíš za bývanie aj vyše 900 eur

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Opitý Rus v Gruzínsku močil z balkóna. Vykrikoval pri tom „Sláva Rusku“
pred 51 minútami
Opitý Rus v Gruzínsku močil z balkóna. Vykrikoval pri tom „Sláva Rusku“
Nevšedný a poburujúci incident sa odohral v gruzínskom Tbilisi.
Taraba sa vrátil do parlamentu
včera o 15:05
Taraba sa vrátil do parlamentu
Nie si študent, no chceš ISIC zľavy? Karta EURO26 ti dá podobné výhody a stojí 13 €
včera o 14:31
Nie si študent, no chceš ISIC zľavy? Karta EURO26 ti dá podobné výhody a stojí 13 €
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
pred 2 dňami
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
pred 2 dňami
Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
Viac