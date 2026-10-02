Rektor Marek Števček, proti ktorému Tancer v novembrových voľbách kandiduje, podľa neho podozrenia z klientelizmu úplne ignoruje.
Škandál na Univerzite Komenského v Bratislave má konkrétne meno a cifru. Hlavným spúšťačom rezignácie prorektora pre medzinárodné vzťahy Jozefa Tancera je pôsobenie štátneho tajomníka rezortu školstva Róberta Zsemberu (Hlas-SD) na rektoráte univerzity.
Zsembera totiž v roku 2024 zarobil na pôde univerzity 26-tisíc eur, pričom v internom systéme figuruje ako vyučujúci jediného predmetu. Za čo presne štátny tajomník desiatky tisíc eur dostal, odmietla univerzita aj samotný politik vysvetliť, píše Denník N.
Okrem štedrej odmeny si Zsembera, ktorý v minulosti šéfoval rektorskej kancelárii, užíva aj mimoriadne výhodné bývanie – od univerzity si prenajal 55-metrový zamestnanecký apartmán za 294 eur mesačne.
Števček odpovede odmietol, Tancer hovorí o klientelizme
Tancer požiadal rektora Mareka Števčeka o oficiálne vysvetlenie celého prípadu ešte v júli, no žiadnej odpovede sa nedočkal.
„Požiadal som o vysvetlenie, ktoré som nedostal. Kým ho univerzita neposkytne, podozrenie, že rektorát vypláca štátnemu tajomníkovi mzdu za činnosť, ktorú nevykonáva, ostáva na stole. Ak by sa potvrdilo, je to klientelizmus, ktorý nemá na univerzite čo hľadať,“ skonštatoval Tancer vo vyhlásení, ktoré médiám sprostredkovala Katarína Mudráková.
Prorektor dúfal, že vedenie celú vec objasní aspoň do štartu nového akademického roka. Keďže sa tak nestalo, rozhodol sa z funkcie odísť a ďalej nečakať.
Súboj dvoch kandidátov na rektora
Rozbuška na univerzite prichádza v mimoriadne citlivom čase. Už v novembri sa totiž na UK uskutočnia voľby nového rektora.
Práve Tancer je hlavným protikandidátom súčasného rektora Mareka Števčeka, ktorý sa v nadchádzajúcom hlasovaní uchádza už o svoj tretí mandát v poradí. Tancerov odchod tak dáva volebnej súťaži úplne nový rozmer a vrhá tieň na transparentnosť celého rektorátu.