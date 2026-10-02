Od piatkového poludnia až do večera sa polícia bude zameriavať na nezodpovedných šoférov.
Policajný zbor si v piatok 2. októbra 2026 pripomína presne štyri roky od hrozivej dopravnej nehody, ku ktorej došlo v roku 2022 na zastávke Zochova. Dušan Dědeček vtedy v opitosti vošiel vo vysokej rýchlosti medzi ľudí a usmrtil päť ľudí.
Práve tento tragický míľnik je pre mužov v uniforme pripomienkou, aké katastrofálne následky môže mať nezodpovednosť za volantom. Na uctenie si pamiatky obetí a ako prevenciu pred ďalšími zbytočnými nešťastiami sa preto vedenie polície rozhodlo povolať do terénu zvýšený počet hliadok.
Osem hodín masívnych kontrol po celej krajine
Mimoriadna celoslovenská osobitná kontrola odštartuje dnes presne o 12:00 a potrvá až do 20:00. Počas týchto ôsmich hodín budú policajti vo zvýšenej miere monitorovať kľúčové cestné ťahy, rizikové úseky aj ulice v mestách a obciach naprieč celým Slovenskom.
Hlavným cieľom akcie je zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a nekompromisne odhaľovať šoférov, ktorí ohrozujú seba aj svoje okolie.
Zamerajú sa na alkohol aj agresívnu jazdu
Strážcovia zákona si počas dnešnej razie posvietia najmä na vodičov, ktorí pred jazdou pili alkohol alebo užili iné návykové látky. Okrem toho sa zamerajú aj na ďalšie závažné porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré sa dlhodobo podpisujú pod tie najtragickejšie dopravné nehody s následkami na živote a zdraví. Týka sa to najmä vysokej rýchlosti, telefonovania za volantom či nebezpečného predbiehania.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na všetkých vodičov, aby si uvedomili svoju zodpovednosť, správali sa na cestách ohľaduplne a za volant za žiadnych okolností nesadali pod vplyvom návykových látok.