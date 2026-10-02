Vládna koalícia má za sebou kľúčové rokovanie.
Piatkové zasadnutie koaličnej rady, ktoré na Úrade vlády SR zvolal premiér Robert Fico, prinieslo dohodu na najbližší postup. Vládny kabinet je v pondelok 5. októbra pripravený oficiálne schváliť návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Okrem zásadných čísel pre štátnu kasu však bude na stole aj riešenie personálnej krízy na Ministerstve životného prostredia.
Kuffa ako jediný adept národniarov
Po tom, ako bol v stredu z funkcie ministra oficiálne odvolaný Tomáš Taraba, poveril prezident Peter Pellegrini dočasným riadením rezortu samotného premiéra. Fico preto v piatok absolvoval priame rokovanie s predsedom SNS Andrejom Dankom.
Kartičky sú v tejto chvíli rozdané jednoznačne – doterajší štátny tajomník Filip Kuffa potvrdil, že je jediným nominantom národniarov na uvoľnené ministerské kreslo.
Vyvrcholenie mesiacov trvajúceho sporu
Koniec Tomáša Tarabu na čele envirorezortu bol vyvrcholením niekoľkomesačného otvoreného sporu medzi ním a koaličnou SNS. Napätie vyvrcholilo v parlamente, kde mu opozícia ruku v ruke s poslancami národniarov vyslovila nedôveru.
Hoci sa premiér Fico v minulosti snažil situáciu žehliť a svoj pôvodný návrh na odvolanie stiahol z obáv o stabilitu parlamentnej väčšiny, SNS to označila za porušenie koaličnej zmluvy. Súčasná dohoda má za turbulentným obdobím v rezorte urobiť definitívnu bodku.