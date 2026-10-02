Počas nasledujúcich štyroch mesiacov má na trh prúdiť až 100 miliónov barelov, čím chcú svetoví lídri stabilizovať energetickú situáciu a zmierniť tlak na ceny.
Európa podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasila s tým, že okamžite začne s uvoľňovaním „obrovského množstva“ svojich núdzových zásob nafty.
Trump to bez ďalších podrobností oznámil v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social po videokonferencii lídrov skupiny G7 zvolanej francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten následne uviedol, že krajiny G7 počas štyroch mesiacov uvoľnia až 100 miliónov barelov nafty a surovej ropy, informovala agentúra AFP.
Spojené štáty vyvíjali tlak na svojich spojencov v Európe, aby urýchlene uvoľnili naftu zo svojich núdzových rezerv. Trump dokonca hrozil zákazom vývozu tohto paliva z USA s cieľom zmierniť vysoké ceny na americkom trhu. Šéf Bieleho domu tento nárast pripisuje ukrajinským útokom na ruské ropné rafinérie, no väčšina analytikov sa zhoduje, že hlavným dôvodom je vojna medzi USA a Iránom.
„Európa práve súhlasila s uvoľnením obrovského množstva svojich rozsiahlych zásob nafty. Proces sa začne ihneď,“ napísal Trump po rokovaniach G7 zameraných na koordináciu reakcie na rastúce ceny palív.
Pod taktovkou Macrona
Vo vyhlásení G7 zverejnenom Elyzejským palácom sa uvádza, že krajiny postupne uvoľnia 100 miliónov barelov počas nasledujúcich štyroch mesiacov. Urobiť tak majú prostredníctvom Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Skupinu G7 tvoria Spojené štáty, Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko, na rokovaniach sa zúčastňuje aj Európska únia.
Lídri G7 sa zároveň dohodli na tom, že medzi svojimi krajinami nezavedú zákaz vývozu energonosičov a ropných produktov. Vyzvali aj ostatných svetových výrobcov, aby sa zdržali takýchto obmedzení, ktoré by mohli ešte zvýšiť napätie na trhu.
Trump a jeho republikánska strana sú pred novembrovými voľbami do Kongresu pod tlakom, aby riešili prudký nárast cien nielen ropy spôsobený vojnou v Iráne a obchodnými spormi, pre ktoré prezidentovi USA klesá popularita, uviedla AP.
Skupina G7 v spoločnom vyhlásení odsúdila útoky Iránu na susedné krajiny a jeho zásahy do medzinárodného obchodu, energetickej bezpečnosti a svetovej ekonomiky. Vyzvala tiež na plné obnovenie pravidiel plavby v Hormuzskom prielive a zdôraznila, že bude naďalej uplatňovať sankcie voči Rusku.