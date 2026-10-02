MAPA: Kde sa dýcha najlepšie a kde vdychuješ smog? Nový rebríček odhalil najčistejšie aj najhoršie okresy na Slovensku
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Daniel Zbudila
dnes 2. októbra 2026 o 14:50
Čas čítania 0:48

MAPA: Kde sa dýcha najlepšie a kde vdychuješ smog? Nový rebríček odhalil najčistejšie aj najhoršie okresy na Slovensku

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MAPA: Kde sa dýcha najlepšie a kde vdychuješ smog? Nový rebríček odhalil najčistejšie aj najhoršie okresy na Slovensku
Zdroj: Pixabay/CC0/volně k užití

Najnovší Index kvality života porovnal čistotu vzduchu naprieč celým Slovenskom a ukázal obrovské rozdielové priepasti medzi zelenými regiónmi a krajskými mestami či južnými okresmi.

Analytický projekt Obce v dátach priniesol prvý ucelený Index kvality života pre rok 2026, ktorý pracoval s takmer tridsiatkou objektívnych ukazovateľov a do detailov preveril 71 slovenských okresných miest. Jednou z najsledovanejších kategórií sa stala práve kvalita ovzdušia. Dáta jasne ukázali, že to, aké emisie denno-denne vdychujeme, výrazne závisí od geografickej polohy, prítomnosti priemyslu aj od charakteru dopravy.

Kde sa na Slovensku dýcha najlepšie?

Najlepšie výsledky v meraniach dosiahli okresy, ktoré profitujú najmä z blízkosti rozsiahlych lesov, absencie obrovských fabrikárskych komplexov a z výhodných poveternostných podmienok. Na špici rebríčka s najčistejším ovzduším sa umiestnili okresy Malacky, Myjava, Medzilaborce, Detva a Krupina. Obyvatelia týchto oblastí sa môžu tešiť z minimálneho zaťaženia prachovými časticami a najnižšej koncentrácie škodlivých plynov.

Smogová pasca: Ktoré okresy dopadli najhoršie?

Na opačnom konci hodnotenia sa ocitli vyhľadávané metropoly aj viaceré spišské či južné regióny. Najhoršie hodnotenie kvality vzduchu zaznamenali mestá Košice, Prešov a Žilina. V ich prípade ide o kombináciu hustého automobilového tranzitu, silnej priemyselnej činnosti a kotlinového terénu, v ktorom sa smog v zimných mesiacoch prirodzene drží.

Mapa kvality ovzdušia
Mapa kvality ovzdušia Zdroj: Obce v dátach

Varovné čísla však ukázali aj okresy Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Lučenec a Michalovce, kde čistotu ovzdušia popri lokálnych továrňach negatívne ovplyvňujú aj staršie spôsoby vykurovania v rodinných domoch či špecifické mikroklimatické podmienky.

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Náhľadový obrázok: TASR - Milan Kapusta
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