Obyvateľov aj turistov v Chorvátsku v piatok ráno prebudilo zemetrasenie.
Piatkové ráno prinieslo pre mnohých ľudí v Chorvátsku nepríjemný zážitok. Krátko pred siedmou hodinou ráno zaznamenali seizmológovia zemetrasenie s magnitúdou 3,2. Epicentrum otrasov sa nachádzalo približne 45 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Záhreb v hĺbke 12 kilometrov, píše Dnevnik.
Miestni obyvatelia opisujú, že chveniu predchádzal temný rachot a náhla rana, ktorá pripomínala výbuch. Hoci išlo o krátky moment, vibrácie boli dostatočne intenzívne na to, aby sa triasli celé domy a nábytok.
#Earthquake (#potres) possibly felt 30 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 2, 2026
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Krajina sa triasla už niekoľkokrát
Nejde o ojedinelý úkaz – Chorvátsko čelí seizmickej aktivite opakovane. Len v polovici septembra zasiahlo oblasť neďaleko populárnej Crikvenice zemetrasenie s magnitúdou 3,6.
Podobné otrasy zaznamenali aj počas júla, kedy sa zem triasla vo vnútrozemí (magnitúda 2,3) a neskôr aj pri meste Sisak južne od Záhrebu, kde seizmografy namerali hodnotu 3,7.