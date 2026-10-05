Od piatka sa maximá budú pohybovať prevažne medzi +13 až +18 °C a na horách sa môže objaviť aj sneženie.
Začiatok nového týždňa prinesie na Slovensko teplé a prevažne slnečné počasie. V pondelok sa denné teploty dostanú na +20 až +25 °C, v utorok a stredu miestami až na +26 °C. Rána však zostanú chladné a v údoliach môže teplota klesnúť až k -3 °C, informuje iMeteo.sk.
Vo štvrtok príde zmena
Od štvrtka začne cez Slovensko postupovať studený front. Od západu pribudne oblačnosť a najmä v západnej polovici krajiny sa objaví dážď alebo prehánky.
Výraznejšie ochladenie príde od piatka. Denné teploty sa do konca týždňa budú pohybovať prevažne medzi +13 až +18 °C, na severe môže byť len okolo +11 °C. Oproti strede tak môže byť miestami chladnejšie aj o viac ako desať stupňov.
Ochladenie pocítia aj hory, kde sa zníži hranica sneženia a vo vysokých polohách sa môže objaviť sneh. Koniec týždňa tak už bude pripomínať typické októbrové počasie.