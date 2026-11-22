Pohyb vo vyšších polohách bude v najbližších dňoch mimoriadne zradný.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, ktorá v nedeľu platí do 15:00. Meteorológovia však zároveň upozorňujú, že nepriaznivé veterné počasie v horských oblastiach pretrvá a výstraha ostáva v platnosti aj počas pondelka a utorka.
Upozornenie sa vzťahuje na deväť okresov na strednom a severnom Slovensku – konkrétne ide o Banskú Bystricu, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Vo vyšších polohách tam môže vietor v priemere dosahovať rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, pričom v krátkodobých nárazoch zosilnie na 110 až 135 kilometrov za hodinu. Takéto hodnoty už zodpovedajú sile víchrice.
Hoci podobné prúdenie vzduchu nie je v tomto ročnom období ničím nezvyčajným, pobyt na hrebeňoch môže byť nebezpečný. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornil SHMÚ.