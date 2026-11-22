Volebná novela, o ktorej budú poslanci rozhodovať už na budúci týždeň, narazila na stopku z Prezidentského paláca.
Osud pripravovanej zmeny volebných pravidiel, o ktorej má Národná rada hlasovať v priebehu budúceho týždňa, môže skončiť na vete hlavy štátu. Prezident Peter Pellegrini vopred upozornil, že novelu zákona nepodpíše a pošle ju zákonodarcom späť na opätovné prerokovanie, ak jej súčasťou zostane zníženie počtu preferenčných krúžkov na maximálne dva, píše Denník N.
Práve úprava takzvaného krúžkovania sa stala súčasťou legislatívneho balíka, ktorého primárnym cieľom je zrušenie možnosti voliť poštou. Zatiaľ čo samotný zánik hlasovania poštou u prezidenta odpor nevyvoláva, úpravu preferenčných hlasov vníma ako vážny zásah do práv voličov.
Zrušenie voľby poštou mu nevadí
Podľa Pellegriniho by totiž zúženie výberu len na dvoch kandidátov ukrátilo občanov o možnosť slobodne rozhodnúť, ktorí konkrétni politici ich majú v poslaneckých laviciach zastupovať.
V otázke samotného rušenia voľby poštou má však hlava štátu jasno a nevidí v ňom žiaden rozpor s ústavou. Prezident zároveň deklaroval, že pri konečnom posudzovaní zákona pred prípadným podpisom nebude brať do úvahy ani to, akým legislatívnym procesom zákon v parlamente prešiel.
Hlasovanie proti únosom bolo trápne
Pellegrini sa vyjadril aj k hlasovaniu europoslancov za Smer, ktorí nepodporili rezolúciu o prinavrátenie unesených ukrajinských detí ruskou armádou. Prezident uviedol, že išlo o zbytočný, trápny a nešťastný krok. „Toto hlasovanie bolo nesprávne, nešťastné a vôbec mu nerozumiem,“ povedal Pellegrini. On sám by hlasoval za. Podľa neho sa toto rozhodnutie nedá politicky vysvetliť.