Povolebné vyjednávania v Izraeli naberajú nečakaný smer.
Izraelský opozičný líder Gadi Eizenkot, ktorý drží poverenie na zostavenie novej vlády, oslovil v sobotu pravicovú stranu Likud úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua s ponukou na koaličné rozhovory. Jeho centristická strana Jašar spresnila, že vyjednávania odštartujú v nedeľu a majú potvrdiť „skutočný záväzok vytvoriť čo najširšiu možnú vládu“. Podľa agentúry TASR o tom informovala agentúra AFP.
Patová situácia
Tento krok prichádza v momente, keď v tábore Netanjahuových odporcov panuje patová situácia. Opozičné strany sa totiž nevedia zhodnúť, či spojiť sily s ultraortodoxnými hnutiami, zástupcami arabského obyvateľstva, alebo staviť na vládu národnej jednoty s blokom súčasného predsedu vlády.
Bývalý premiér Naftali Bennett, ktorý patrí ku kľúčovým postavám Eizenkotovho bloku, v sobotu apeloval na vznik „sionistickej vlády jednoty pod vedením Eizenkota“ a zároveň rázne odmietol vstup do kabinetu s Netanjahuom či jeho spojencami.
Samotný Netanjahu presadzuje vládu národnej jednoty ako nevyhnutnú podmienku pre bezpečnosť krajiny. Hoci Eizenkot v minulosti odmietol pôsobiť v kabinete na čele s Netanjahuom, dvere pred spoluprácou s ostatnými predstaviteľmi Likudu nezatvoril. Zároveň avizoval, že rokovania nenechá zbytočne naťahovať – ak snaha o širokú koalíciu stroskotá, do budúceho mesiaca, dokedy mu trvá mandát, je pripravený požiadať parlament o dôveru pre menšinovú vládu.