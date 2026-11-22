Rodičia, ktorých dôchodok v minulosti znížila starostlivosť o dieťa, sa dočkajú spravodlivejšieho výpočtu.
Od 1. januára 2026 totiž platí novela zákona o sociálnom poistení, ktorá mení spôsob, akým sa obdobie starostlivosti o dieťa premieta do výšky dôchodku. Kľúčovým míľnikom pre ľudí v praxi však bude až rok 2027. Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že celý proces prebehne automaticky – klienti nemusia podávať žiadnu žiadosť ani úrady akokoľvek kontaktovať.
Čo presne prinesie rok 2027?
Súčasný rok 2026 je pre Sociálnu poisťovňu takzvaným prechodným obdobím, počas ktorého prispôsobuje svoje informačné systémy rozsiahlym legislatívnym zmenám. Dôchodky priznané v priebehu roka 2026 sa preto ešte vyrátavajú podľa predpisov platných do konca roka 2025. Noví penzisti však o peniaze neprídu – v roku 2027 im úrad sumu automaticky prepočíta aj novým spôsobom.
Samotný rok 2027 odštartuje tri zásadné kroky:
- Od januára 2027 začne poisťovňa rozosielať prvé rozhodnutia, ktoré už zohľadňujú výhodnejšie hodnotenie starostlivosti o dieťa.
- Od 1. januára 2027 sa všetky novopriznané dôchodky s obdobím starostlivosti o dieťa začnú určovať priamo podľa nových zákonných pravidiel.
- V priebehu roka 2027 úrad prepočíta penzie, ktoré boli priznané počas prechodného roka 2026.
Nikto neprerobí, peniaze doplatia spätne
Nový mechanizmus funguje tak, že starostlivosť o dieťa do troch rokov veku (prípadne do 18 rokov pri dieťati s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) sa do výpočtu nezarátava vtedy, ak by výsledný dôchodok znížila. Podmienkou pri starostlivosti do troch rokov je, aby poistenec získal zo zárobkovej činnosti aspoň rovnako dlhé obdobie dôchodkového poistenia – pri invalidných dôchodkoch sa však táto podmienka nevyžaduje. Úrad vždy porovná výpočet po starom aj po novom a prizná tú sumu, ktorá je pre človeka výhodnejšia. Zákon tak garantuje, že nikto nedostane menej než podľa doterajších pravidiel.
Prepočítavanie sa dotkne starobných, predčasných starobných aj invalidných dôchodkov priznaných od 1. januára 2004. Sociálna poisťovňa musí posúdiť zhruba 800-tisíc až milión poberateľov, pričom odhaduje, že vyšší dôchodok získa približne 400-tisíc z nich.
Keďže ide o mimoriadne rozsiahlu agendu, zákon dáva úradu na jej dokončenie päť rokov, teda do 31. decembra 2031. Postupovať sa bude po etapách – od najstarších penzistov po najmladších a od jednoduchších prípadov k zložitejším. O výsledku dostane každý písomné rozhodnutie. Ak niekomu vznikne nárok na navýšenie neskôr, nemusí sa obávať straty – poisťovňa mu zvýšenú sumu doplatí spätne za celé obdobie od 1. januára 2026.