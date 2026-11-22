Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) otvoril tému sprísnenia podmienok pre výkon novinárskeho povolania.
Reaguje tak na tohtotýždňové medializované nepravdivé informácie o bankovom účte jeho syna v nemeckej Deutsche Bank.
„Reakciou legitímnej vládnej moci na tento mediálny atentát na predsedu vlády by mala byť nová zákonná úprava, ktorá by vyžadovala na výkon práce novinára licenciu, povinné členstvo v komore novinárov, kvalifikačné predpoklady na výkon práce a disciplinárnu zodpovednosť,“ priblížil premiér. Podotkol, že ak bude Smer-SD po budúcoročných parlamentných voľbách vo vláde, bude presadzovať takúto právnu úpravu.
Fico zároveň vyhlásil, že to, čo sa bude diať na Slovensku nasledujúcich desať mesiacov, bude „šialené“. Situácia bude podľa neho komplikovanejšia pre vznik ďalších politických strán. „Má ich pribudnúť šesť. A každá sa bude chcieť uchytiť na politickej scéne predovšetkým útokmi proti Smeru-SD. Všímam si aj rýpanie hnutia Republika do nás,“ podotkol.