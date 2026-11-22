Obyvatelia východoslovenskej obce Kechnec a okolitých dedín sa už dlhšie sťažujú na nepríjemný zápach, ktorý sa šíri z miestneho priemyselného parku.
Vedenie obce na opakované sťažnosti miestnych zareagovalo prostredníctvom sociálnej siete, kde jeden z obyvateľov napríklad upozornil, že ovzdušie je najhoršie najmä v nočných hodinách.
Samospráva obyvateľom odkázala, že situáciu neberie na ľahkú váhu. Obec obyvateľov uisťuje, že o probléme vie a aktívne ho rieši v spolupráci so štátom ako aj so spoločnosťami pôsobiacimi v priemyselnom parku.
Úrady zatiaľ vinníka nenašli, čaká sa na inšpekciu
Určiť presného pôvodcu zápachu bez odborných meraní nie je možné, preto samospráva požiadala o zásah Okresný úrad Košice-okolie a Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP). Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia z košického pracoviska SIŽP na základe tohto podnetu vykonal 10. septembra kontrolu priamo v štyroch firmách, ktoré v Priemyselnom parku Kechnec sídlia. Vyšetrovanie však ešte nie je uzavreté a obec stále čaká na oficiálne závery.
Do terénu vyrazili aj úradníci z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Košice-okolie, no ich obhliadka jasný výsledok nepriniesla – v čase kontroly totiž nezachytili ani škodlivé emisie, ani silný zápach. Okresný úrad preto vyčká na zistenia enviroinšpektorov.
Práve SIŽP má kompetencie preveriť, či prevádzky neporušujú pravidlá ochrany ovzdušia, a v prípade chýb im môže prikázať nápravu alebo vyrubiť pokutu.