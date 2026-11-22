Nezvyčajný krok na čele známej slovenskej obce vzbudil veľkú pozornosť.
Novozvolený nezávislý starosta Jaroslav Michalek, ktorý doteraz v samospráve nepôsobil a roky podniká v stavebníctve, po zložení sľubu oznámil, že si zo svojej odmeny počas celého funkčného obdobia nenechá nič, uvádza TV JOJ.
Všetky zarobené peniaze plánuje prerozdeliť medzi mladé rodiny, dôchodcov a na podporu detského športu, čo medzi miestnymi okamžite vyvolalo pozitívny ohlas. Michalek zdôraznil, že do funkcie nešiel kvôli zárobku, keďže ho naďalej živí vlastná firma, ale s cieľom posunúť obec dopredu.
Navýšenie o viac ako polovicu
Práve tento zámer podnietil obecných poslancov, aby mu na ustanovujúcom rokovaní schválili navýšenie mzdy o 53 percent. Poslanec Tomáš Dikoš návrh obhájil tým, že starosta chce darovať tisíc eur na každé novonarodené dieťa a zvyšok peňazí rozdať najzraniteľnejším skupinám obyvateľov. Hrubý mesačný príjem šéfa obce tak stúpne zo zákonného základu 3 905 eur na 5 975 eur. Hoci návrh nakoniec prešiel, v zastupiteľstve zazneli aj zdržanlivé hlasy.
Poslanec Marián Zajac síce s výškou odmeny súhlasil, no upozornil, že obec s podobným modelom nemá skúsenosti a treba mu nastaviť jasné právne pravidlá. Jeho kolega Martin Hanuliak zas namietal, že nováčik vo funkcii by mal najskôr predviesť svoju prácu a až potom by malo prísť k zvyšovaniu platu.
Podpora rodičov má pritom v obci konkrétny dôvod. Terchová v posledných rokoch bojuje s poklesom pôrodnosti, čo postupne ohrozuje naplnenosť miestnej základnej školy. Okrem finančných príspevkov chce preto Michalek v dedine postaviť nové bytové domy – verí, že dostupnejšie bývanie zastaví odchod mladých rodín do okolitých miest a pomôže opäť naplniť školské lavice.